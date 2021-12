PFL 2021-ci ilin ən yaxşı komandası və baş məşqçisini açıqlayıb

2021-ci ildə futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 117 oyun keçirilib.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən məlumat verir ki, bunlardan 61-i 2020/2021, 56-sı 2021/2022 mövsümünə təsadüf edib. Qarşılaşmalarda ümumilikdə 288 qol vurulub.

Bu il ən çox xal toplayan komanda “Qarabağ” olub. Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu kollektiv 30 oyunun 2/3-də qalib gəlib və ilin ən yaxşısı olub. 67 xal toplayan Ağdam təmsilçisi hamıdan çox qol vuran, ən az uduzan və qol buraxan komandadır.

Bir matç az keçirən “Neftçi” 10 xal geridədir. Digər komandalar liderlərdən çox geri qalır. “Qarabağ” kimi bir oyun çox keçirən “Səbail” 2021-ci ildə ən az xal toplayan komandadır.

