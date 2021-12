ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri İraqın Ərbil bazasını tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraqın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, koalisiya qüvvələrinin hərbi əməliyyatlarda iştirak edən bütün qüvvələri ölkədən çıxıb. Hazırda İraqda az sayda koalisiya qüvvələrinin hərbçisi qalıb. Onlar da terrorla mübarizə məsələlərində məsləhətçilərdir.

Qeyd edək ki, ötən həftə koalisiya qüvvələri Ənbar vilayətindəki hərbi bazanı tərk etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.