Vyanada nüvə danışıqlarının növbəti turu dekabr ayının 27-də başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyindən açıqlama verilib. Açıqlamaya görə, müzakirələrə nüvə sazişində yer alan bütün tərəflər iştirak edəcək. Toplantıya Rusiya, Çin, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa və İrandan olan yüksək rütbəli diplomatlar qatılacaq. Nüvə müqaviləsini təktərəfli tərk edən ABŞ danışıqlarda iştirak etməyəcək

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.