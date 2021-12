Dünya dövlətləri Çini boykot edir

Yaponiya 2022-ci ildə keçiriləcək Pekin Qış Olimpiada oyunlarını boykot edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya hökumətindən açıqlama verilib

Bildirilib ki, səbəb Çinin Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonu və digər bölgələrdə insan hüquqlarını pozmasıdır. Qərarə görə, Yaponiyanın rəsmi nümayəndələri tədbirlərdə iştirak etməyəcək. Yarışa Yaponiyadan ancaq idmançılar qatılacaq.

Qeyd edək ki, Kanada, Avstraliya, ABŞ da boykot qərarını açıqlayıb. Böyük Britaniyanın Pekin Qış Olimpiada oyunlarını diplomatik səviyyədə boykot edəcəyi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.