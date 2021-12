Mingəçevirdə çörək sexinə saxta əsginas təqdim edən şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindənverilən məlumata görə, Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsinə dekabrın 23-də şəhər ərazisindəki çörək sexlərinin birində 2 nəfərin C.Əhmədovun və R.Qurbanovun idarə etdikləri avtomobillərdə onların hər birinə 20 manatlıq saxta əskinas vermələri barədə məlumat daxil olub.

Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilən və həmin əskinasları verən Bərdə rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Ş.Musayev və Ağdam rayon sakini İ.Məmmədova müəyyən edilərək saxlanılıblar.

Onların yaşadıqları evə baxış zamanı oradan 3 ədəd 50 manatlıq, 17 ədəd 20 manatlıq, 13 ədəd 5 manatlıq və 16 ədəd 1 manatlıq saxta əskinaslar aşkar edilərək götürülüb.

Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 204.1-ci maddəsi (Saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma) ilə cinayət işi başlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.