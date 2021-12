"Mançester Yunayted" futbolçusu Antoni Elanqa ilə yeni sözləşmə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. 19 yaşlı hücumçu 2026-cı ilin yayınadək Premyer Liqa klubunun şərəfini qoruyacaq.

Qeyd edək ki, Antoni Elenqa 12 yaşında "Mançester Yunayted"in akademiyasına qoşulub. İsveçli gənc oyunçu İngiltərə təmsilçisinin əsas komandasının heyətində 5 matçda meydana çıxıb və 1 qol vurub.

