Çobandan QƏRİBƏ ADDIM: Qoyunları tanış olduğu qadına verdi

Türkiyənin Əskişəhər vilayətində çobanın addımı müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, çoban bir müddətdir tanış olduğu qadınla birlikdə olmaq üçün ona pul əvəzində qoyun təklif edib. Tərəflər razılaşıblar. Nəticədə çoban qadına 3 qoyun verib. Lakin qoyunların əsl sahibi sürüdə heyvanların azalmasının səbəbini soruşanda çoban müxtəlif bəhanələr deyib. Ardınca türkiyəli çobanı polisə şikayət edib. Məsələnin üstü də belə açılıb. Polis həm çobanı həm da qadını nəzarətə götürüb.

