Səhiyyə Nazirliyi Yeni il bayramı ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Səhiyyə Nazirliyi Yeni il bayramı ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, bayramlarda qonaq getmə halları çox müşahidə olunur və bu da təmasların artması deməkdir:

"Nəzərə alsaq ki, ölkədə “Omikron” ştamı qeydə alınmayıb. Ona görə də bu bayramda kütləvi toplaşma yəqin ki, yoluxma sayında artıma səbəb olmayacaq. Lakin yenə də ehtiyatı əldən verməməklə lazımi qoruyucu tədbirlərə ciddi əməl etmək lazımdır”.

