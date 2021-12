Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 184,7 mln. ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib, bu da illik müqayisədə 0,54% çoxdur.

Metbuat.az -ın İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"na istinadən verdiyi məlumata görə, 2020-ci ilin eyni aylarında qızıl ixracının ümumi dəyəri 183,7 mln. dollar təşkil edib.

Belə ki, noyabr ayında isə Azərbaycan 18,6 mln. dollarlıq qızıl ixrac edib ki, bu da illik müqayisədə 24,1% azdır.

