İranda İnqilab Keşikçiləri Korpusunun xüsusi təyinatlı "Əl-Qüds" briqadasının iki hərbçisi ölkənin cənub-şərqində bir qrup silahlı şəxs tərəfindən öldürülüb.

Məlumat İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu tərəfindən də təsdiqlənib.

Rəsmi məlumatda həmçinin qeyd olunur ki, xüsusi təyinatlı briqadanın hərbçilərinə hücum edən şəxslər məhv edilib.(

