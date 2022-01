Fransanın "PSJ" (Paris Sen-Jermen) klubunun argentinalı hücumçusu Lionel Messi koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“COVID-19 üçün götürülən test nəticəsi müsbət çıxan dörd oyunçu - Lionel Messi, Xuan Bernat, Serxio Riko və Natan Bityumazaladır. Onlar hazırda təcrid olunublar və müvafiq sağlamlıq protokoluna əməl olunur” - məlumatda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.