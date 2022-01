Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli Polşa "Legiya"sında ilin ən yaxşı legioneri seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, azarkeşlər arasında keçirilən sorğuya görə, Emreli 42 faizlə komanda yoldaşlarını qabaqlayıb.

