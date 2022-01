Azərbaycanda bu dərmanın istifadəsi QADAĞAN OLUNDU

Azərbaycanda daha bir dərmanın istifadəsi qadağan edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, “Sanofi” şirkətinin davam edən tədqiqatlarına əsasən “Lozap®” ticari adlı losartan potassium - 50 mg tərkibli örtüklü tabletlər №30 (3x10) blisterdə, karton qutu qablaşdırmada, 2660720 seriyalı, son istifadə tarixi 1/6/2022 olan və 2130221 seriyalı, son istifadə tarixi 1/1/2023 olan dərman vasitələrinin tərkibində azid qatışıqlarının yol verilən gündəlik maksimum limitdən çox olması ehtimal edilir.

"Bu ehtimalı nəzərə alaraq, 2660720 seriya ilə buraxılmış son istifadə tarixi 1/6/2022 olan və 2130221 seriya ilə buraxılmış son istifadə tarixi 1/1/2023 olan “Lozap®” ticari adlı dərman vasitəsitələri geri çağırılması qərarı qəbul olunub və ölkəyə idxalı, topdan və pərakəndə satışı dayandırılıb"- mərkəzdən bildirilib.

Qeyd edək ki, 2021-ci ildə “EQİS əczaçılıq zavodu” QSC-yə məxsus “Hartil®-D” ticari adlı ramipril / hydrochlorothiazide 0010319 seriya (2.5 mg/12.5 mg tərkibli tabletlər №28 (2x14) blister, “Svvissmed Service” MMC şirkətinin müraciətinə əsasən Sloveniyanın “Lek Pharmaceuticals d.d.” şirkətinin istehsalı olan KN0066 seriya ilə buraxılmış 50 mg tərkibli örtüklü tabletlər №50 və 028361 seriya ilə buraxılmış “Fosfalyugel” ticarət adlı dərman vasitəsinin Azərbaycanda satışı qadağan edilib.

