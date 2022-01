Tokayevdən MÜHÜM AÇIQLAMA: Respublikanın bütün regionlarında...

“Respublikanın bütün regionlarında konstitusiya quruluşu böyük ölçüdə bərpa olunub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev belə deyib. O bildirib ki, vəziyyətə yerli hakimiyyət orqanları nəzarət edir. Qazaxıstan liderinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Tokayev Təhlükəsizlik Şurası və təhlükəsizlik qüvvələrinin iştirakı ilə terrorla mübarizə qərargahının iclasını keçirib. Görüşdə ölkədəki əməliyyat vəziyyəti, antiterror əməliyyatının gedişi, regionlardakı vəziyyət müzakirə olunub.

