Qazaxıstanın Almatı vilayətində istintaq təcridxanasına hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqavimətlə üzləşən silahlılar geri çəkiliblər. Rəsmi dairələrin məlumatına görə, toqquşmalar zamanı bir təhlükəsizlik əməkdaşı həlak olub, üç nəfər yaralanıb. Hücumu təşkil edənlərin sayının 20 civarında olduğu bildirilir. Onların arasında da itkilər var.

