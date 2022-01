Hazırda bütün işləri Nazarbayev idarə edir, Tokayev isə... - Gündəmi alt-üst edən açıqlama

“Nursultan Nazarbayev getməyib. O, iki il yarım əvvəl prezidentlikdən getdiyini elan edəndə, dərhal dedim ki, bu, boş söhbətdir. Qısa müddətdən sonra buna əmin olduq. Hazırda o getməyib. Deyirlər ki, ölkədə deyil və s. Amma bütün nəzarət hələ də onun əlindədir”.

Metbuat.az Teleqraf.coma-a istinadən xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanda müxalifət nümayəndəsi Muxtar Ablyazov deyib.

O əlavə edib ki, Tokayev Nursultan Nazarbayevdən asılıdır:

“Konstitusiyaya görə, hüquqi baxımdan Nazarbayev ömürlük Təhlükəsizlik Şurasının sədridir. Sabah Konstitusiyanı əsas gətirərək deyə bilər ki, fikrimi dəyişdim və qayıtdım. Konstitusiya onun bütün səlahiyyətlərini təsdiq edir”.

Ablyazov qeyd edib ki, əgər Konstitusiyada bu təsdiqini tapmasaydı, Nazarbayevin bu gedişi yenə də mümkün olardı:

“Çünki nəzarət rıçaqları hələ də Nazarbayevin əlindədir. Burada hər şey konsepsiyalara uyğun həyata keçirilir. Və konsepsiyalara görə, Nursultan Nazarbayev ölkəni idarə edir, prezident isə sadəcə olaraq onun iradəsini yerinə yetirir”.

