Boşanan aktrisadan qadınlara məsləhət: "Çənənizi saxlayın" - FOTO

Türkiyəli aktrisa-müğənni Yeliz Yeşilmen açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, 2010-cu ildə ailə qurduğu Ali Uğur Akbaşdan ötən il boşanan aktrisa şiddət gördüyünü etiraf edib:

"Gözəl və məşhur bir insansınızsa, evlilikdə şiddət görə bilirsiniz. Mən şiddət gördüm, amma qarşılığını da verdim. Evliliyimizdə yaşadığım şiddət sevgi və eşqdən qaynaqlanırdı. Qadınlara məsləhətim bir az sakit olun və çənənizi saxlayın".

Onun bu məsləhəti isə sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olub. Onlar "Allah bu qadına niyə ağıl verməyib" kimi şərhlər yazıblar.

