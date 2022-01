Qan azlığının hansı simptomları var? - Ekspert AÇIQLADI

"Saç tökülməsi, əl ayaqlarda spazmın olması, yeriyərkən baş gicəllənmə, təzyiqin oynaması, ürək döyüntülərinin çox olması kimi simptomlar qan azlığının göstəricisidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti Zakir Quliyev qan azlığı (anemiya) ilə bağlı çıxışında deyib. O bildirib ki, passiv həyat tərzi də bu xəstəliyə səbəb ola bilir.

Ekspertin sözlərinə görə, 2020-ci ildə Azərbaycanda anemiyalardan əziyyət çəkən 43 188 nəfər olub:

“2020-ci ildə Azərbaycanda anemiyalardan əziyyət çəkən 43 188 nəfər qeydiyyata alınıb. Bu isə o deməkdir ki, ölkədə hər 100 min nəfərə 433 belə xəstə düşür".



Həmçinin mütəxəssis qeyd edib ki, son zamanlar, yəni 2016-cı ildən 2020-ci ilə qədər anemiyadan əziyyət çəkənlərin sayında azalma müşahidə olunur.

Gülər Seymurqızı

