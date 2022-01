"Bizi otağa salıblar, çıxmağa icazə vermirlər" - Aynişan Quliyeva / VİDEO

Avropaya istirahətə yollanan Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın bloger qızı Aynişan Quliyevadan xəbər var.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadla bildirir ki, sonuncu dəfə Avstriyanın paytaxtı Vyanadan paylaşım edən blogerin otaq yoldaşında virus aşkarlanıb.

Onun COVID-19 testi müsbət çıxıb. Yoluxan xanımla Aynişana otaqda qalmalarını, çölə çıxmamalarını tapşırıblar. Bu haqda bloger sosial şəbəkə hesabında bildirib. O, video paylaşaraq burada hamının onlardan qorxduğunu bildirib:

"Oteldə hamı bizdən qorxur. Bizi otağa salıblar, çıxmağa icazə vermirlər. Gecə çay götürmək üçün aşağı düşdüm. Orada mühafizəçi var idi. Məni görəndə qorxdu".

