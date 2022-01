UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter hesabı "Qarabağ"la bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, postda Azərbaycan təmsilçisinin futbolçuları - İbrahima Vadji, Abbas Hüseynov və Kadi Borgesin qrup mərhələsində vurduğu qollar və qapıçı Şahruddin Məhəmmədəliyevin qurtarışı yer alıb.

"Qrup mərhələsində "Qarabağ"ın ən yaxşı oyunçusu kim olub?" sualı altında sorğu keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.