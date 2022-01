Sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu, tanınmış iş adamı Anar Məmmədovun həyat yoldaşı Fəridə Məmmədovanın doğum günü olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. İstanbulda baş tutan məclisdə Türkiyənin tanınmış sənətçiləri Alişan, Demet Akalın, Simge iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, F.Məmmədova sabiq kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədovun qızıdır.

