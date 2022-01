Hindistan Rusiyadan aldığı S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərini aktiv vəziyyətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, ordunun balansında olan müdafiə sistemləri Çin sərhədinə yaxın bölgəyə yerləşdirilib. Bildirilir ki, Hindistanın Rusiyadan ümumilikdə 5 S-400 sistemi alacağı gözlənilir. Onların hamısı Çin təhdidlərinə qarşı fəaliyyət göstərəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.