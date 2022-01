Aparıcı Elgizdən ÜZÜCÜ XƏBƏR: Təcili yardım gəldi

Aparıcı Elgiz Əkbərin başına iş gəlib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, o, həftəsonu yediyi balıqdan zəhərləndiyini deyib. Bu haqda Elgiz "Elgizlə izlə" proqramında danışıb.

"Üstümə iki dəfə təcili yardım gəldi. Qəfildən başımdan ağrı qalxdı, təzyiqim 180-ə qalxdı. Az keçmədən 200 oldu. Təcili yardım gəldi, mədəmi yudular. Məlum oldu ki, balıqdan zəhərlənmişən. Balığı bizə kim gətirmişdi deməyəcəm. Pərvanə (aparıcı - Pərvanə Tahirqızı) və Şəfiqə xanım (vəkil Şəfiqə Nağıyeva) da yemişdi. Onlar da pis olub. Balığı gətirən özü yemədi, dostumuzdur" deyə, Elgiz əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.