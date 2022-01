Bu qız Azərbaycanın ən gözəli seçildi - FOTOLAR

İran əsilli azərbaycanlı Röya Şirzadi Azərbaycanda keçirilən “Miss Global 2021” beynəlxalq gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar layihə qapalı formatda keçirilib.

Müsabiqə iki mərhələdən ibarət olub və Azərbaycandan 18-30 yaş arası doqquz model, eləcə də digər ölkələrdən gözəllər iştirak edib.

Münsiflərin səsverməsinin nəticələrinə görə, birinci yeri Röya Şirzadi tutub.

Şirzadi bu ilin fevralında İndoneziyada keçiriləcək beynəlxalq gözəllik müsabiqəsinə hazırlaşır.

Qeyd edək ki, Röyanın valideynləri azərbaycanlıdır, İranda yaşayırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.