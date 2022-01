Müğənni Zamiq Hüseynovun növbəti konserti Naxçıvanda baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev sarayında anşlaqla reallaşan musiqili gecəsindən sonra pop ulduz Ağbulaq Xizək Mərkəzində sevənlərinin qarşısına çıxdı. Soyuq, qarlı havada "White show" adlı konsertə sənətçi ard-arda sevilən mahnılarını pərəstişkarları üçün oxuyub.

