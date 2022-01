Türkiyənin "Konyaspor" klubunun avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən futbolçusu Ahmet Çalıkın xatirəsini əbədiləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) Superliqada 2021/2022 mövsümü 28 yaşlı müdafiəçinin adın ilə "Ahmet Çalık mövsümü" adlandırılacaq.

Qeyd edək ki, Ahmet Çalık yanvarın 11-də vəfat edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.