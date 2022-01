"Farer adaları ilə Bakıdakı oyuna zədəli çıxmışdım, amma bunu Qurban Qurbanova bildirməmişdim. Çünki oynamaq istəyirdim" -

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Sportinfo.TV-yə müsahibəsində milli komandanın keçmiş qapıçısı Kamran Ağayev deyib.

Kosovo ilə geniş rezonans doğuran matç haqqında danışan Ağayev həmin oyunu həqiqətən zədə üzündən buraxdığını vurğulayıb. Amma istənilən halda komanda ilə birgə səfərə yollanmadığı üçün özünü günahkar sayıb.

