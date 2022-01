Torpaqlarımız düşmən işğalından azad edildikdən sonra doğma kəndlərinə gedib evlərini ziyarət edən məcburi köçkün əsl sürprizlə üzləşib.

Metbuat.az azerforum.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə youtube portalında video paylaşılıb.

Belə ki, videoda kimliyi göstərilməyən məcburi köçkün 30 il əvvəl qazıb basdırdığı arağı tapıb. Videodan görünür ki, soydaşımız bu sürprizdən çox məmnundur.

Qazılmış çuxurdan araqdan başqa digər əşyalar da çıxıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

