Türkiyədə sosial mediada məzar daşı ilə bağlı paylaşılan foto müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotodakı məzar daşında “ağlamayın, içim onsuz da ölü idi. Sadəcə gözlərimi bağladım” deyə yazılıb. Məlumata görə, bu yazı ölən şəxsin vəsiyyəti ilə yazılıb.

Bu, bəzi sosial media istifadəçiləri arasında gülüşlə qarşılansa da, bəziləri tənqidi fikirlər səsləndirib.

