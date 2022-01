Türkiyədə vaxtilə izlənmə rekordları qıran “Çukur” serialının əsas rol ifaçılarından olan aktyor Ahmet Yılmazın hazırki görünüşü diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, serialda Timsah rolu ilə uğurlara imza atan aktyor, indi xarici görünüşü ilə gündəmdədir. Aktyor sosial mediada paylaşdığı fotolarla trans olduğunu gizlətmir. Sosial mediada fəal olan Ahmet, sənətinə də davam edir.

