Avstriyada koronavirusa qarşı vaksinasiya məcburi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məcburi peyvəndlənmə fevral ayında başlayacaq. Proses 18 yaşına çatmamış, hamilə və peyvəndin qadağan olunduğu şəxslər üçün istisna olmaqla, hər kəsi əhatə edəcək.

Qeyd edək ki, Avtrisya peyvəndi məcburi edən ilk Avropa ölkəsi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.