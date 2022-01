Hamilə qadın müayinə olundu: Uşağın 4d fotosuna baxanda ŞOKA DÜŞDÜ - FOTOLAR

İngiltərədə yaşayan Ariann East adlı hamilə qadın xoşagəlməz hal ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, uşağın görüntüsünü izləmək üçün 4d aparatında müayinə edilib. Uşağın 4d fotosunu izləyən qadın ağlamağa başlayıb. Uşağın siması qadını qorxuya salıb. O, həkiminin açıqlamalarından sonra bir qədər sakitləşib. Həkim bildirib ki, uşaq hələ formalaşma mərhələsində olduğu üçün üz cizgiləri fərqlidir.

Bu mərhələdə uşağı belə cizgidə olması normal qəbul edilməlidir.

Qeyd edək ki, uşaq hələ 17 həftəlikdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.