"Səs Azərbaycan"ın finalçıları onlar oldu

İctimai TV-də yayımlanan "Səs Azərbaycan" müsabiqəsinin finalçıları bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün baş tutan buraxılışda hər münsif finala saxladığı iştirakçısının adını açıqlayıb.

Münsif kürsüsündə əyləşən Xalq artisti Brilliant Dadaşovanın komandasından Emil Tağıyev, Tünzalə Ağayevanın komandasından Hidayət Əliyev, müğənni Murad Arifin komandasından Leyla İzzətova və Eldar Qasımovun komandasından isə Nadir Rüstəmov finala vəsiqə qazanıb.

Musiqili yarışmanın final buraxılışı ötən həftə yayımlanacaq. Dörd iştirakçıdan biri "Səs Azərbaycan" qalibi olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.