Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı instaqram hesabında yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. O, fotoya bu sözləri qeyd edib:

"Ürəyin rahat olsun ,bədbəxt edib xoşbəxt olan yoxdur bu dünyada. Hər yaşanan xoşagəlməz hadisədən sonra bir başqa güc gəlir mənə, çünki sizdən böyük dəstək alıram. Məni nə çox istəyən var imiş".

Onun paylaşımı marağa səbəb olub.

