Azərbaycanın tanınmış diceyi Bəxtiyar Əlicanov (DJ Baxa) intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış musiqiçi ötən gün mənzilində özünü asaraq həyatına son qoyub.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.

