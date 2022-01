Azərbaycanda AĞIR QƏZA: 2 bacı öldü, 5 nəfər xəsarət aldı

Goranboy rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az report.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qızılhacılı qəsəbə yolunda baş verib.

İki avtomobilin toqquşması zamanı 1969-cu il təvəllüdlü Aybəniz Tanrıveridyeva və onun bacısı, 1964-cü il təvəllüdlü Vəzifə Tanrıverdiyeva ölüb.

Yol qəzasında 1982-ci il təvəllüdlü Əliyev Rəsul Eldar oğlu, 2013-cü il təvəllüdü Əlizadə Cəmilə Rəsul qızı, 1972-ci il təvəllüdlü Əliyeva Dilarə Eldar qızı, 1984-cü il təvəllüdü Orucov İkram İbarahim oğlu və 1990-cı il təvəllüdlü Əliyeva Sənəm Məmməd qızı xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

