Sevgilisi Mehmet Dinçerdən evlilik təklifi alan Hadisə gələcək baldızının toyuna qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, toyda öz mahnılarını ifa edən Hadisə baldızı ilə "Düm tek tek" mahnısına rəqs ediblər.

Arzuolunmaz gəlin olduğu deyilən Hadisə qayınanası ilə çiyin-çiyinə poza verərək iddiaları təkzib edib.



