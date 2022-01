Serbiyanın qərbindəki Sremsk-Mitrovisa şəhəri yaxınlığında yerləşən gübrə fabrikində baş verən partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində kimyəvi maddələrin ətraf mühitə sızmasının qarşısı alınıb.

Fabrik nümayəndəsi partlayışın səbəbi barədə məlumata verməkdən imtina edib. Bildirib ki, rəsmi istintaqın cavabını gözləyəcəklər.

Sremsk-Mitrovisa Polis İdarəsi hadisənin səbəbini araşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.