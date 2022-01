Məktəbdə müəllim işləyən ər və arvadın iyrənc əməlləri üzə çıxdı: 7 qızı... - VİDEO

Türkiyənin Konya şəhərindəki məktəbdə işləyən müəlimlərin dəhşətli əməlləri üzə çıxıb.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, 8 şagird G.E adlı müəllimə və onun həyat yoldaşı A.E adlı şəxsin işgəncəsinə və cinsi istismarına məruz qalıb. Ər-arvad şagirdlərin tualetdə cinsi orqanlarına xəsarət yetirib, yeniyetmələri zibil qutularına salıb və onlara qarşı digər əməllər törədib. Yaşları 10-11 arasında dəyişən şagirdlərin 1-i oğlan, 8-i qızdır. Məlumata görə, hadisənin üstü ər-arvad başqa məktəbə təyin olunandan sonra açılıb.

Digər müəllimə şagirdlərə dərs verməyə başlayanda, yeniyetmələr şikayətlərini dilə gətiriblər. Ər-arvadın şagirdlərə qarşı əməlləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.