Kişilərin tərəfini saxlayan qadın psixoloqdan ETİRAF: Məmurun həyat yoldaşının sevgilisi zəng edib...

"Kişilər maksimum iki dəfə sevə bilir. Qadın isə bir neçə dəfə. Xanım hər dəfə özünə qarşı diqqət, sevgi, hörmət görəndə artıq aşiq olur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baku TV-də yayımlanan “O kimdir?” verilişində qonaq olan psixoloq Samirə Bağırova deyib.

Tez-tez qalmaqallı fikirləri ilə gündəm olan psixoloq qadın-kişi münasibətlərindən, aşiqliq və sevginin fərqindən, gec evlənməyin müsbət cəhətlərindən bəhs edib, mübahisəli müsahibələrindən birindən sonra ona zəng edərək hədə-qorxu gələn məmura verdiyi cavabdan danışıb.

