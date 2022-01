Məşhur amerikalı aktyor Maykl Madsen ağır itki ilə üzləşib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorun 26 yaşlı oğlu Hudson Madsen özünü güllələyib.

Hudsonun cansız bədəni Havay adalarındakı evdə tapılıb.

Araşdırma nəticəsində onun intihar etdiyi aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, Maykl Madsen tanınmış rejissor Quentin Tarantinonun "Resevoir Dogs", "Kill Bill 2", "The hatefull eight" kimi filmlərində rol alıb.

