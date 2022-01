NATO Ukraynaya qoşun göndərməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq deyib.

“NATO Ukraynada qoşun hissələri yerləşdirməyəcək”, - baş katib CNN telekanalına müsahibəsində deyib.

