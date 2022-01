Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Aysun İsmayılova nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Rəqsanənin evində baş tutan məclisə çox az sayda qonaq dəvət olunub. Belə ki, müğənni Eşqin adlı bəylə nişanlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.