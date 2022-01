Ronaldonun nişanlısı barədə ŞOK İDDİALAR: Keçmişini açıb-tökdülər / FOTOLAR

Kriştiano Ronaldonun nişanlısı Corcino Rodrigezin qohumları model barədə diqqətçəkən iddialar irəli sürüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rodrigezin əmisi İisuz bildirib ki, model portuqaliyalı hücumçu ilə münasibət qurandan sonra qohumları ilə əlaqələrini dayandırıb. İisuzun sözlərinə görə, onların modeldən maddi cəhətdən heç bir gözləntisi yoxdur.

Əminin iddiasına görə, Ronaldo ilə görüşməyə başlayandan sonra model cəmi bir və ya iki dəfə onlara zəng edib. “Bəlkə özünü bizdən üstün tutur. Ola bilər ki, dəbdəbəli yaşamadığımız üçün indi bizdən iyrənir. Ronaldoya yazdım ki, yanındakı şeytandır. Həqiqəti bilmək istəyirsənsə mənə zəng et” - deyə İisuz bildirib. Əminin sözlərinə görə, vaxtilə Rodrigezin və bacısnın paltarlarını o alıb, bacılara maddi dəstək olub. Rodrigezin bibisi və digər qohumları da oxşar şikayətlər səsləndiriblər.

