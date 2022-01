Tanınmış teleaparıcı Nanə Ağamalıyeva Azad Azərbaycan kanalı ilə yollarını ayırır.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcının ATV rəhbərliyi ilə problemi yaranıb. O bugünkü proqramda gedəcəyinə eyham vurub:

“Bu verilişdə sənətkarların rahatlığı üçün əlimdən gələni etdim. Fevral ayının 14-ü fəaliyyətimin 17 ili tamam olur. Bütün izləyicilərimə, xalqımıza təşəkkür edirəm”.

Onu da bildirək ki, aparıcı sabahdan efirə çıxmayacaq.

