Milyonlarla müsəlmanın zəvvar olmaq üçün hər il ziyarət etdiyi müqəddəs torpaqlar Metaverse kainatına açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı Kəbə və Həcc məkanlarının simulyasiyasını virtual aləmə daxil edib. Bundan sonra milyonlarla müsəlmanın zəvvar olmaq üçün hər il ziyarət etdiyi müqəddəs torpaqlara getmədən uzaqdan Hacer-ül Əsvad daşını görüb toxuna biləcəklər.

Orada olarkən zəvvarlkar hətta ətraf mühitin qoxusunu da hiss edə biləcək.

