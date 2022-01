Aparıcı Ulvira Qarayeva növbəti dəfə estetik əməliyyat etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı bu barədə sosial şəbəkədəki səhifəsində paylaşım edib. Ulvira əməliyyatla bir neçə yaş cavanlaşdığını bildirib. Aparıcının yeni görünüşünü bəyənən sosial media izləyiciləri onun çox dəyişdiyini, bəziləri isə ilk baxışdan onu tanımadıqlarını yazıblar.

Həmin fotoları təqdim edirik.

Nailə Zeynalova / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.