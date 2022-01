Hacı Nuran evlənir? - "Ömrümün 45-ci ilində..." / FOTOLAR

Aparıcı Nuran Hüseynov (Hacı Nuran) ailə həyatı qurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı sosial mediada məlumat verərərk bu sözləri yazıb:

"Xoşbəxtlik hamının haqqıdır. Eləcə də mənim. Ömrümün 45-ci ilində əlimə bu gülü aldığım zaman içimdən qəribə bir hiss keçdi. Dünyada ən gözəl xoşbəxtlik sevib-sevilməkdir. Xoşbəxt o kəsdir ki, sevdiyi xanımla dünya evinə girir. Həyatda məncə bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur. Ona görə də mənim əzizlərim. Sevin-sevilin. Həyat o qədər qısadır ki, onu sevdiklərinizlə mənalı edin. Elə indicə, bir dəstə gül alıb o gözəlin görüşünə gedin. Bəzən bir dəstə gül bir kitablıq sözü əvəz edir."

O bildirib ki, 45 yaşında sevib-seçdiyi xanımla ailə qurur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.