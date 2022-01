"Ona balam kimi baxıram" - Əməkdar artistin xanımı

"Əsəbləşmədim, hərənin öz fikri var. Mən də belə olmuşam. Arzu edirəm hamı bizim kimi sevsin. Sevgi deməkdən qorxuram, çəkinirəm. Ona balam kimi baxıram. Onu özümdən çox istəyirəm".

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Rəhman Rəhmanovun həyat yoldaşı Gülbiçə deyib. "Elgizlə izlə" proqramına qonaq olan xanım həyat yoldaşına olan sevgisindən danışıb. O, aktyor ərinin "Corabımı həyat yoldaşım geyindirir" sözlərinin tənqid edilməsindən danışıb.

Gülbiçə xanımın "Sevgi cavanlıqda olub. İndi çox istəyirik. İstəmərəm onun ayağına bir daş dəysin" sözlərinə Xalq artisti Naibə Allahverdiyeva əsəbiləşib.

Aktrisa ona "Niyə qorxursunuz? Eyibdir? Sevgidə hörmət, qayğı var. Diqqət göstərirsən. Bu nə kompleksdir? Sevgi həyatdır. Sevgini oyuncağa çevirənlər var" sözlərini söyləyib.

