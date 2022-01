Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı instaqram hesabında yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. O, fotoya bu sözləri qeyd edib:

"Artıq heç nəyə əvvəlki kimi üzülmürəm. "Hər kəs özünə yaraşanı edir" deyirəm, mövzu bağlanır".

Onun paylaşımı marağa səbəb olub.

